Bijna witte rook na lastige onderhandelingen over nieuwe arbeidsmarkt

Aan de andere kant moeten werkgevers ook niet klemgezet worden volgens Fortuin. Daarover moet ook worden nagedacht.

Verder zijn de verhogingen van de minimumlonen ook onderwerp van gesprek en de onderhandelingen. In veel partijprogramma's is dat al genoemd, maar er zal volgens de voorzitter van het CNV echt werk van moeten worden gemaakt.

Mensen weer in dienst nemen is een van de wensen. Voor met name kleine ondernemers is dat lastig. Ze zijn kwetsbaar in de bedrijfsvoering en als een werknemer in een klein bedrijf bijvoorbeeld ziek wordt, heeft dat grote consequenties voor een kleine mkb'er.

In het akkoord zitten ook financieringsvoorstellen hoe alles te bekostigen. Dat laatste heeft met belastingen te maken. Er moet bekeken worden hoe het belastingsysteem veranderd kan worden.

Meer solidariteit

Als het nieuwe kabinet de afspraken in het nieuwe akkoord uitvoert, zou dat een kanteling betekenen naar 'meer brede welvaart'. De lonen worden eerlijker verdeeld en iedereen kan weer meedoen. En er moet minder controle komen, vindt Fortuin. Het gaat voor de vakbonden ook om meer solidariteit in de gemeenschap.

Bovendien moet de overheid mensen weer meer vertrouwen. Fortuin noemt een voorbeeld: In Brabant loopt een experiment. Mensen met een uitkering hoeven daar geen bonnetjes meer te laten zien en hebben geen sollicitatieplicht meer. Daar komen mensen gemakkelijker aan werk dan wanneer er veel controle is. De meeste mensen deugen, daar moet je vanuit gaan, zegt Fortuin.

De gesprekken lopen naar het einde. Fortuin zegt dat het spannend is, maar hij is optimistisch en denkt dat begin volgende week de brief met wensen klaar is.