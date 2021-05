Hast wite reek nei drege ûnderhannelings oer nije arbeidsmerk

Oan de oare kant moatte wurkjouwers ek net klem setten wurde, neffens Fortuin. Dêroer moat ek neitocht wurde.

Fierders binne de ferhegings fan de minimumleanen ek ûnderwerp fan it petear en de ûnderhannelings. Yn in soad partijprogramma's is dat al neamd, mar dêr sil neffens de foarsitter fan it CNV echt wurk fan makke wurde moatte.

Minsken wer yn tsjinst nimme is ien fan de winsken. Foar benammen lytse ûndernimmers is dat dreech. Se binne kwetsber yn de bedriuwsfiering en as in wurknimmer yn in lyts bedriuw bygelyks siik wurdt, hat dat grutte konsekwinsjes foar in lytse mkb'er.

Yn it akkoart sitte ek finansieringsfoarstellen hoe alles te bekostigjen. Dat lêste hat mei belestingen te krijen. Der moat besjoen wurde hoe't it belestingsysteem feroare wurde kin.

Mear solidariteit

As it nije kabinet de ôfspraken yn it nije akkoart útfiert, soe dat in kanteling betsjutte nei 'mear brede wolfeart'. De leanen wurde earliker ferdield en elkenien kin wer meidwaan. En der moat minder kontrôle komme, fynt Fortuin. It giet foar de fakbûnen ek om mear solidariteit yn de mienskip.

Boppedat moat de oerheid minsken wer mear fertrouwe. Fortuin neamt in foarbyld: Yn Brabân rint in eksperimint. Minsken mei in útkearing hoege dêr gjin bontsjes mear sjen te litten en hawwe gjin sollisitaasjeplicht mear. Dêr komme minsken makliker oan wurk as wannear't der in soad kontrôle is. De measte minsken doge, dêr moatte jo fan útgean, seit Fortuin.

De petearen rinne nei de ein ta. Fortuin seit dat it spannend is, mar hy is optimistysk en tinkt dat begjin nije wike de brief mei winsken klear is.