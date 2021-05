Veerman nei slappe wedstriid: "Gezeik over passie, ik word daar schijtziek van"

Ek foar middenfjilder Joey Veerman wie it in frustrearjende middei. "Zoals zo vaak het geval was", fersuchtet de Volendammer nei ôfrin fan de wedstriid. Op de vraag hoe't it dan kin dat it sa min rint by Hearrenfean hat Veerman net in konkreet antwurd: "Er zijn zoveel redenen, kansen missen, niet goed spelen, het ligt niet aan één ding."

Dúdlik is neffens de middenfjilder wol dat de ynset of hâlding gjin reden wiene foar it minne spul fan de Feansters. "Ik vind dat altijd onzin, met energie een strijd leveren, iedereen wil een wedstrijd winnen."

Veerman seit dat de ploech wol deeglik striid levere hat yn de wedstriid tsjin Sparta, mar dat it gjin resultaat opsmiten hat. "Ik merk dat dit in Heerenveen altijd wordt genoemd. 'Met strijd en passie.'" Veerman fynt dit lykwols net de kearn fan it probleem. "Daar moeten we dus ook maar eens vanaf, dat 'strijd en passie' want daar wordt je ook schijtziek van."