Gjin olympysk ticket foar roeister Aletta Jorritsma

De Nederlânske froulju wisten dat se by de start fuort mei moasten mei de Roemenen en Sinezen. Sneon waarden se noch ferrast troch de Sineeske froulju, dy't doe nei de oerwinning roeiden. Sneintemoarn wie it doel dan ek om har net wer oerfalle te litten. Sadwaande koene se net hielendal har eigen race farre en kamen se net yn har krêft. "Miskien sieten we yn it begjin te heech yn 'e beam, mar we moasten it sa besykje en spitigernôch is it sa einige."

Jorritsma is bot teloarsteld mar ek realistysk: "De Roemenen en Sinezen wiene in maat te grut en ik freegje my ek ôf as wy ús bêste race fearn hiene as wy it dan wol helle hiene."

Se wol it ferlies earst ferwurkje foardat se wat sizze kin oer de takomst,