SC Hearrenfean slút min seizoen ôf mei nederlaach tsjin Sparta

In soad stie der net mear op it spul foar de Feansters: de ploech fan Johnny Jansen koe allinnich noch tusken plak tsien en tolve einigje. Europeesk fuotbal wie dus al net mear mooglik, allinnich finansjeel kin it resultaat noch gefolgen hawwe.

Dat der eins neat mear op it spul stie, wie ek te sjen oan it spul. Hearrenfean, dat it sûnder de skorste Lasse Schöne en Syb van Ottele dwaan moast, kaam net goed út de startblokken. Al nei sân minuten makke Lennard Thy de 1-0 foar de Spartanen. Dit barde nei in earste mooglikheid foar Hearrenfean. De bal bedarre yn it doel fan de Feansters nei in frije traap fan Smeets. Keeper Mulder hie gjin kâns tsjin it skot fan Thy.

De Spartanen pakten dêrnei troch mei in doelpunt fan Wouter Burger yn de 16e minút. Dêrnei sakke de wedstriid wat yn, en krigen beide ploegen net in soad kânsen mear.

Twadde helte

De twadde helte soarge net fuortendaliks foar mear fjoerwurk. Pas nei in partij wissels oan beide kanten (Kongolo kaam deryn foar Halilovic oan de kant fan Hearrenfean), koe Hearrenfean wat klear krije. De 1-2 waard yn de 67ste minút makke troch Siem de Jong. Fuort dêrnei wie it hast gelyk, mar Van Bergen skeat de bal foar de goal del.

De wedstriid sakke nei dizze oanslutingstreffer wat yn, en Hearrenfean kaam net echt mear yn in posysje om lyk te meitsjen. De wedstriid einige úteinlik yn in 2-1 ferlies.