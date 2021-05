Tal nije besmettingen leger as gemiddelde fan dizze wike

De measte nije besmettingen waarden snein meld yn de gemeente Ljouwert (30), dêrnei folgje de gemeenten De Fryske Marren (20), Opsterlân en Waadhoeke (10).

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Wol binne der yn de ôfrûne dei trije Friezen mei in coronabesmetting opnaam yn it sikehûs.

Lanlik binne der 4494 nije positive testen meld. Dat is ek leger as it gemiddelde oer de ôfrûne sân dagen, dat wie 5479.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):