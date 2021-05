Wannear is brêge yn spoarferbining Fryslân-Hamburg wer makke?

De Deutsche Bahn wol in ferlykbere brêge bouwe. De grutte Meyerwerf yn Papenburg wol leaver in draaibrêge. Dan is der mear romte foar de megagrutte cruise-skippen, dy't sy dêr bouwe, om der del te farren. De draaibrêge komt der ek. De Ostfriesen-Zeitung hat it oer in hef-draaibrêge.

Tydlik ferfier? Fyftjin jier mei de bus

Sa't it no liket set de bou takom jier útein, dus yn 2022. Dan soene yn it jier 2024 wer treinen oer de brêge ride moatte. Neffens meardere Dútske media kin de bou ek wolris útrinne en is alles net earder klear as yn it jier 2030. As dat sa is, hawwe Fryske treinreizgers fyftjin jier mei de bus moatten foardat se wer gewoan trochride kinne mei de trein nei Bremen, Hamburg en Kopenhagen.

Lelyline

It werstel fan de treinferbining oer de saneamde Friesenbrücke by Weener is ek foar de eventuele komst fan de Lelyspoarline oer Grins nei Bremen en Hamburg fan belang. Treinferkear kin dan in noardlike rûte folgje fan de Rânestêd nei Noard- en East-Europa.