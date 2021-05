Roeister Aletta Jorritsma moat oan de bak nei "klap yn gesicht" op OKT

De Nederlânske roeisters waarden op de Rotsee by it Switserske Luzern ferrast troch Sina, dat sneon de rapste wie. "Dy spurten der yn de start fan troch, it oerkaam ús in bytsje te folle", fertelt Jorritsma. "Moarn moatte wy gewoan fan de start ôf dwaan wat wy it bêste kinne: oanfalle."

Klap yn it gesicht

De "klap yn it gesicht" fan de race fan sneon, is ekstra motivaasje, seit Jorritsma. "Dat kinne wy brûke foar snein. We ha in underdogposysje, dat kin ek meifalle. We moatte dit mei-inoar omdraaie."