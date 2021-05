Brief Omgevingsberaad Waddenzee nei minister oer stroomkabel Skiermûntseach

Advys mei betingsten

Earder hawwe de belutsen gemeenten en de provinsje advisearre om te kiezen foar de rûte troch see. As dochs foar de westlike rûte troch it eilân keazen wurde soe, hawwe se in rige betingsten. It kwetsbere gebiet moat safolle mooglik beskerme wurde.

Neffens boargemaster Van Gent kinne sy inkeld mar advys útbringe. De minister nimt it úteinlike beslút.

No't de plannen foar de rûte oer it eilân neier útwurke wurde, docht bliken hoefolle ynfloed it hat op it gebiet, seit Van Gent. Se sjocht dat it net inkeld ynfloed hat op it eilân Skiermûntseach as nasjonaal park en as wrâlderfgoedgebiet fan de Unesco, mar ek op it miljeu, op de boeren en de fiskers.

Beswieren serieus nimme

As dit sa trochgiet, ferdwynt it draachflak foar wynmûneparken, tinkt de boargemaster. En dat fynt se spitich, want Van Gent is foar duorsume enerzjy. Mar it oan lân bringen fan de stroom moat better regele wurde, fynt se.

It giet om ekonomy, ekology en draachflak yn de regio en de beskerming fan kwetsber Unesco-wrâlderfgoedgebiet.