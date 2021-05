Offisjele Kuieralvestêdetocht giet net troch, mar guon minsken rinne dochs

De 71-jierrige Folkert Faber en syn dochter Jantine wienen al twa jier achtermekoar yn jannewaris begûn te oefenjen. Ferline jier gong it net troch en ek dit jier sette de organisaasje in streek troch de offisjele tocht. Jantine fertelt dat dat in domper wie foar harren: "Wy sieten der dy dei bêst wol troch hinne. En toen sei myn soan: Dy alve stêden binne der toch, dy kinne jim toch gewoan rinne, dan meitsje ik wol in krúske".