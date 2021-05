Rekreaasjegebou Lyts Grins lang om let iepen: "Wenkeamer foar de mienskip"

"Sjoch, dit is it dan wurden," begjint Tinus ten Hoor syn ferhaal fol entûsjasme, wylst er in rûnlieding oer it terrein jout. Hy hâldt stil op in gersfjild dêr't ferskate boarterstastellen stean. "Dizze boarterstún woene wy der by hawwe, sa hawwe de bern der ek wat oan."

Yn de fierte springe trije bern om en om op in kabelbaan. Twa fermeitsje harren mei in potsje fuotbal by in izeren goal. "Dit hiele gebiet is opknapt, mei it rekreaasjegebou as toppunt."

Ten Hoor rint oer de boarterstún nei in gloednij gebou mei read dak. It hat wol wat fan in fuotbalkantine. "Der sit in douche yn en in kofjesetapparaat. Minsken kinne efkes ta rêst komme as sy de Turfrûte dogge. Kinst der altyd ynrinne, útsein yn de nacht. It gebou kinst fine ast in rûte folgest, dan krijst der sa'n brosjuere by."