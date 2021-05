Johnny Jansen mist 'Maarten de Jong-types' yn seleksje SC Hearrenfean

Belang fan de wedstriid

Hearrenfean stiet no alfde en kin noch as tsiende einigje en ek noch as tolfde. As Hearrenfean ferliest en FC Twente wint fan of lyk spilet tsjin ADO Den Haach, dan wurdt Hearrenfean tolfde. As Hearrenfean wint en Fortuna Sittard ferliest of spilet lyk by Willem II, dan wurdt Hearrenfean tsiende. Play-offs foar Europeesk fuotbal is lykwols net mear helber.

Dochs kin winst sa mar 320.000 euro skele. Dat hat mei de ferdieling fan telefyzjejild te krijen. As Hearrenfean wint en as tsiende eindiget, dan moat Hearrenfean hope dat Heracles gjin punten pakt by AZ en as achtste einiget: