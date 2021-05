Greidefûgelûndersiker Klaas Jager: "Wy hawwe de djoere plicht se te rêden"

Wylst de takomst fan de greidefûgels hiel ûnwis is, sit natuergebiet De Lange Ripen by Tynje fol mei briedende skriezen en ljippen. It lân hat in sêfte boaiem, folle sletten en krûderyk heech gers, koartom; in paradyske foar greidefûgels.

Tagelyk is it ek ien fan de iennige plakken yn Nederlân dy't troch de jierren hinne mei gewurde litten is troch de yndustriële lânbou. Mar it is net genôch om greidefûgels te rêden?