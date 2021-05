Omrop TIP: In bân foar it libben

Untspannen

De film toant in famylje dy't mei-inoar kofje drinkt, bûten boartet, mei in boatsje fart en nei de boarterstún yn Feankleaster giet. De bylden binne wierskynlik makke yn de simmer fan 1944. Dochs liket de oarloch fier fuort: we sjogge bliere, ûntspannen minsken yn in rêstich doarpke.

It is foar it earst dat der filmbylden fan in Joadsk bern yn Fryslân yn oarlochstiid fûn binne. It is opfallend dat Frans Kloosterman Lea filme hat, want hy en Geeske sieten beide yn it ferset. Der wiene noch mear Joadske bern yn Ingwierrum ûnderdûkt.