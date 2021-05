Sluiter feroardielet hypokrisy yn debat om Rutte: "Ook van mijn partij, de PvdA"

Yn 2015 waard Sluiter fêst oansteld as boargemaster fan Harns. In stêd dy't bûten alle gemeentlike weryndielingen yn Fryslân bleaun is. Opmerklik, want in gemeente mei noch gjin 16.000 ynwenners soe neffens saakkundigen gjin takomst hawwe. Sluiter: "Toen we het besluit hadden genomen dat we zelfstandig door zouden gaan, werd er gezegd: 'Dat kunnen jullie niet. Je bent te klein, je kunt je burgers niet bedienen, financieel gaat dat niet goed. Dat wil niet.'"

Mar neat is minder wier, sa seit de boargemaster. "Wij zijn, financieel gezien, de meest stabiele gemeente. Als het gaat om de laagste woonlasten voor onze burgers, staan we op plaats één of twee. We kunnen dat allemaal wel."