Earste EK foar Marrit Steenbergen sûnt 2016: "Ik vind het wel spannend"

De lêste kear dat Steenbergen in EK swom, wie yn 2016. Dêrnei hie se in mindere perioade, wêrtroch't se efkes fan it ynternasjonale poadium ferdwûn. Se is dwaande mei in comeback, dy't har al in ticket foar de Olympyske Spelen opsmiten hat mei de estafetteploech. Dat de 21-jierrige swimster no ek wer oan in EK meidwaan sil, fynt se spannend. "Ook omdat je niet weet hoe alles nu gaat lopen door corona. Normaal weet je hoe alles eruit ziet, maar dat is nu anders. Dat maakt het wel spannender."

Topsporters wolle faak witte wêr't se oan ta binne en ta yn de puntsjes taret wêze. Dat is wat lestiger yn dizze coronatiid, fernimt Steenbergen. "Ik vind het heel fijn om te weten hoe alles loopt, dat ik bijvoorbeeld om 9 uur de bus pak en half 10 in het zwembad ben. Maar dat weet je niet, omdat de bussen bijvoorbeeld met halve capaciteit worden ingezet. Dat is wel een ding op je voorbereiding. Bij het zwembad mag er maar een maximum aantal mensen in liggen en misschien moet jij je voorbereiding uitstellen. Dat soort dingen, waarvan wij niet weten hoe dat gaat lopen, vind ik spannend."