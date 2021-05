HEA! Skjinne daksgoaten

Tiny Bouma is oan it himmeljen om it hûs hinne. De daksgoaten moatte skjinmakke wurde. Soan Pieter wennet noch thús en mei de boppeste daksgoaten dwaan. Hy fynt it gjin probleem om sa no en dan wat putsjes te dwaan, want "mem makket moarns foar my noch altyd de bôle klear".