Freedsmerk oer it geweld yn Israel: "Blij dat mijn ouders dit niet meemaken"

In oar is benaud dat it konflikt eksalearje kin as de Feriene Steaten en Ruslân har der mei bemoeie. Fierder wie der soad ûnbegryp wêrom't it mar net slagget om dêr yn frede mei-inoar te libjen. "It is sa'n moai lân!"

In keapman wie fernuvere dat it hjir - op it earste each - net sa libbet: "Ze maken zich hier druk om de relatie van André Hazes jr., mar als we niet oppassen, breekt daar straks de pleuris uit." In oar hold har krekt wat op 'e flakte: "Ik fyn hjir in soad fan, mar ik fyn it dreech om dat út te lizzen."

Sigrid Kaag

Oplossingen waarden ek oandroegen: "Laat mevrouw Kaag maar bemiddelen. Ze is getrouwd met een Palestijn en heeft een breed netwerk." In man fan bûtenlânske komôf wiisde ek op bemiddeling: "Sprekend moeten we dit oplossen. Dat is beter dan met wapens en bloed."