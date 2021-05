Harmen Kuperus wurdt keeperstrainer Fortuna Sittard

Harmen Kuperus wurdt keeperstrainer by Fortuna Sittard. Kuperus folget Sieb Dijkstra op, dy't earder dit seizoen fuortstjoerd waard. De âld-keeper fan SC Hearrenfean wie it ôfrûne seizoen keeperstrainer by Go Ahead Eagles en promovearre woansdei mei de ploech út Deventer.