Trije Friezen nei WK judo, mar net elkenien is bliid

It WK einiget op 13 juny mei de mixteamwedstriden. Dêrfoar sit Natascha Ausma (24) fan Lippenhuzen by de seleksje foar de wedstriden yn de klasse boppe de 70 kilo. It wurdt har earste WK by de senioaren.

Ausma hie it oars dien

It leafst hie Ausma meidien oan it yndividuele toernoai. "Dêr hie ik eins by wêze moatten." De bûnscoach hat no Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk selektearre foar de gewichtsklasse fan Ausma.

"Ik hie in oare kar makke", seit Ausma. "Moatst sjen nei de takomst. Dit WK hie in moaie opstap wêze kind foar jongere judoka's, yn oanrin nei de Olympyske Spelen oer trije jier."