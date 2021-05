PODCAST Smokkelbern #7: "Ze moest altijd stil zijn"

Eva har broerke Jaap siet ûnderdûkt by in boerehúshâlding yn Bears. Yn it lêste oarlochsjier kaam harren eigen mem Clara ynienen nei Fryslân ta, om har bern te sykjen. Ek Clara koe yn Jirnsum ûnderdûke, by de meniste dûmny Herman Keuning en syn frou An.

Nei de oarloch is it kontakt mei de Fryske ûnderdûkfamyljes altyd bleaun. Eva gong alle fakânsjes by Piet en Wimke Meinsma útfanhûs.