Coronabus yn Ljouwert: "Faksinaasje yn kwetsbere lannen is ek yn ús belang"

Longdokter Wouter van Geffen fan sikehûs MCL leit út dat der in soad lannen binne dêr't de soarch minder regele is as by ús. "Wij vinden zuurstofvoorziening en vaccinatie vanzelfsprekend in Fryslân, maar dat geldt daar niet. In sommige landen is de medische zorg dermate slecht is dat de coronapandemie veel meer slachtoffers maakt dan nodig."

Needhulp nedich

Jos de Voogd fan Giro 555 fertelt dat de situaasje yn Yndia op dit stuit hiel slim is. "Daar gaat het helemaal fout. Er overlijden per dag bijna 4.000 mensen in India. Het is een groot land, maar de zorg is zo overbelast dat er echt noodhulp nodig is. Er zijn veel landen waar nog slechts 1 tot 2 procent van de bevolking is gevaccineerd. Wil je uit deze ramp komen, dan zouden veel meer mensen toegang moeten hebben tot een vaccin."