Sifers geane stadichoan de goede kant op, mar soargen bliuwe by GGD en sikehûzen

By de GGD besteande grutste soargen oer âlden dy't noch jongfolwoeksen bern thús te wenjen ha. Sawat in kwart fan alle positive coronatesten komt fan minsken tusken de 18 oant 30 jier. De GGD tinkt dat er op it stuit sa'n 1.200 Friezen yn dy leeftiidsgroep besmetlik binne.

Ut de ûnderfining fan it ôfrûne jier wit de GGD dat in part fan dy groep har âlders besmette sil. Dat is no ek al te sjen yn de sifers, want it tal besmette fyftigers wurdt heger. Dat binne ek noch faak minsken dy't noch net faksinearre binne, mar wol kâns rinne om mei it firus yn it sikehûs te einigjen.

De GGD seit dat it goed wêze soe as dy âlders it kontakt mei de posityf teste bern safolle mooglik mije. Bern dy't besmet binne en noch thús wenje, moatte yn isolaasje.