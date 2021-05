Sjauffeurs hygiëne- en tekstylbedriuw CWS Drachten fiere aksje foar cao

De sjauffeurs sille in spandoek ophingje en biede in brief oan om begryp te freegjen. Ek yn Den Bosch wurdt aksjefierd troch meiwurkers fan de keten. De sjauffeurs wolle fiif persint mear lean, in swier-wurkregeling en in generaasjepakt.

Neffens it fakbûn FNV giet it om freonlike aksjes. De klanten fan de waskerijen sille der net in soad hinder fan hawwe. Dan giet it bygelyks om sikehuzen en bedriuwen.