Aalt transplantearret reid by de Ofslútdyk: "Elke keer een mooi stukje nieuwe natuur"

Spesjaal foar dit soart projekten hat Aalt in 'rietwinmachine' ûntwikkele. Mei dat apparaat kinne je grutte blokken reid mei grûn en al ôfsnije. It lykje krekt gebakjes. Aalt is grutsk op de masine: "Het is het eerste apparaat dat ik bedacht heb dat meteen goed werkt."

Fûgels bouwe nêst op eilantsje

De grutte blokken reid wurde op in flot laden, sadat se ferfierd wurde kinne nei de fiskmigraasjerivier yn de Iselmar. Dêr is in lyts eilantsje oanlein en it reid tsjinnet as beskoaiïng. "En het mooie is", seit Aalt, "dat de aanwezige vogels die graag een nestje willen bouwen, hier meteen plaats kunnen nemen. Ze hoeven niet te wachten tot het riet volgroeid is, want het groeit gewoon door."

Op syn fyftjinde siet Aalt al op de kraan. Hy holp doe by it ûntginnen fan de Flevopolder. Hy hat dus al hast fyftich jier ûnderfining yn de wetterbou. "Het is echt mijn passie. Een mooi stuk nieuw natuur maken, zoals hier in het IJsselmeer, daar kan ik echt van genieten."