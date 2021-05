Museäle oerslachmasine foar nôt wurdt yn Frjentsjer restaurearre

It Maritiem Museum neamt de nôtsûger 'een prachtig voorbeeld van innovatie in de maritieme sector'. Oant de ein fan de 19e iuw koste de oerslach fan nôt in soad mankrêft. De útfining fan de saneamde 'graanelevatoren' makke dat it wurk fan boatwurkers, sekdragers en nôtwegers net mear nedich wie. De havenwurkers wiene dan ek net bliid mei de masine. Der kamen tal fan protesten, mar sy koene de masinen net mear keare. Pas yn de jierren 70 rekken de masinen bûten gebrûk.

Foarútstribjende masine

Jitze Stiensma, projektmanager by Talsma Shipyard, fertelt dat it eartiids in hiel foarútstribjende masine wie. "Eartiids kamen de seeskippen mei nôt oan yn de haven fan Antwerpen. Dy skippen koene it binnenwetter net op. Dit is in oerslachmasine, dy't op stoom rint. De masine sûge de seeskippen leech en pompte it oer nei de binnenfeartskippen. Sa koe it nôt fierder transportearre wurde."

Drastyske restauraasje

De nôtsûger fan it Maritiem Museum is de iennige dy't yn Europa bewarre bleau. Dêrom is it ek wichtich dat er opknapt wurdt. "It wurdt in drastyske restauraasje," fertelt Stiensma. Dat moat ek wol, want de masine is al sa'n 100 jier âld. "Yn sa'n acht-njoggen moannen moat it wer klear wêze."