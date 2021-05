Omrop Fryslân komt mei in nij lûd op de radio: ferbreedzje, ferdjipje en ferbine

No yn Fryslân (12.00-13.00)

In fêste wearde by Omrop Fryslân op de radio is en bliuwt it nijs en it waar fan Piet Paulusma tusken de middei, yn No yn Fryslân, mei Tiete Sijens en Simone Scheffer.

Goeiemiddei (13.00-16.00)

It programma dat dêrop folget is wol wer nij: Goeiemiddei, mei Diana de Groot en Johan Terpstra: in noflik middeismagazine mei muzyk, mar ek ferskate wikseljende ûnderdielen en gasten.

Underweis (16.00-18.00)

Ta beslút fan de middei is der Underweis, ôfwikseljend presintearre troch Eric Ennema en Jan Dirk de Haan, mei in goeie miks fan de it nijs fan de dei, eftergrûnen by it nijs en muzyk.