Op de Ljouwerterdyk (N357) by Holwert is tongersdei oan it begjin fan de jûn in slim ûngelok bard. In auto is troch noch ûnbekende oarsaak neist de dyk rekke en op de kop yn de sleat bedarre. Ien fan beide mannen hat it ûngelok net oerlibbe. In oare man is nei it sikehûs brocht.