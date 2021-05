Trainer Johnny Jansen: "Het ontbrak aan karakter. Je moet karakter tonen om te kunnen winnen"

Trainer Johnny Jansen wie nei ôfrin teloarsteld. "Het ontbrak aan karakter. We hebben vandaag veel te weinig laten zien." Se koenen noch wol ergens om fuotbalje. "Maar dat moet er vanaf stralen en dat heb ik niet gezien." Hoe't dat kin? "Er ontstaat misschien twijfel, je zet net niet die ene stap. We hebben enorme kansen laten liggen." Hy seach in soad dingen dy't net goed wienen. "We kwamen al snel met tien man te staan. In de eerste 25 minuten moet er druk op de bal zijn, we stappen niet door. Je moet karakter tonen om te kunnen winnen."

De VAR siet ek net mei. "Dat is ons al vaker gebeurd dit seizoen. Van beide spelers die een rode kaart kregen weet je dat er helemaal geen opzet in zit. En zeker die laatste kaart in de blessuretijd..."

Wikselfallich seizoen

Jansen sjocht werom op in wikselfallich seizoen. "Het was pittig. We hadden een slechte voorbereiding, een geweldige start, je ziet beperkingen en die repareer je in de winterstop met aankopen, dat zorgt voor een andere dynamiek. Maar we lopen te lang achter de feiten aan."