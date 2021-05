Binnensportferienings bliid mei ferrommingen; se kinne net wachtsje

In klup as Badmintonvereniging Joure mocht it lêste heal jier it parkearterrein by swimbad Swimfun brûke. Al wie it oant no ta faak te tsjuster of stie der te folle wyn om bûten in shuttle te slaan.

"We binne bliid dat we yn alle gefallen wat kinne", seit Michel Veldstra fan de feriening. "Mar der sit gjin spulelemint yn. It is net sa leuk as dat it binnen is. Leaver moarn ferrommingen as nije wike."

As alles goed giet, kin fan nije wike tiisdei yn in hal sport wurde. Wol op oardel meter ôfstân en heechút yn groepkes fan twa persoanen.