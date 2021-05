SC Hearrenfean ferliest dramatyske wedstriid yn Emmen; gjin play-offs om Europeesk fuotbal

Yn it earste kertier fan de wedstriid wienen der net folle kânsen foar beide ploegen. Mar yn de 20ste minút wiisde skiedsrjochter Nijhuis resolút nei de stip. Ek de VAR wie it iens mei dat beslút. De skonk fan Ibrahim Dresevic kaam mei in soarte fan karatetraap sa heech dat er it gesicht rekke fan thússpiler De Leeuw. Peña benutte dy penalty en skeat binnen yn de rjochterhoeke.

Reade kaart foar Schöne

Efkes letter rôp de VAR de skiedsrjochter nei de kant nei't Lasse Schöne belutsen wie by in oertreding op Vlak, hy stie fol op dy syn ankel. Hy krige dêr in reade kaart foar en moast nei 27 minuten it fjild ferlitte. It wie de earste reade kaart foar de Deen yn mear as 500 duels.

Keeper Erwin Mulder rêde yn de earste helte twa kear in skot mei in prima refleks. De Feansters kamen der net echt oan te pas en rûnen achter de feiten oan. Se koenen net folle kreëarje foar de goal fan de thúsploech. Twa 'domme' mominten bepaalden it ferrin fan de earste helte.