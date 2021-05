Cambuur Sjoernaal: Ofskie fan earste difyzje mei spektakulêre comeback

Yn it lêste healoere begûn it te rinnen by de ploech fan trainer Henk de Jong, dat de oerwinning oer de streek luts en dêrmei ek de fjirdeperioadetitel wûn.

Yn it Cambuur Sjoernaal sjogge we werom op it slotstik fan it seizoen en hifkje we by topskoarer Robert Mühren oft hy al mear wit oer syn takomst.