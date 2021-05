Noarderljocht te sjen op de eilannen: "We hadden het al niet meer verwacht"

Waarfotograaf Schoustra siet der klear foar op it strân, want it wie oankundige dat it noarderljocht mooglik te sjen wie. Mar lange tiid foel it wat ôf, fertelt er. "We zouden net weg om middernacht. Toen brak het net uit, dus we zijn toch maar even blijven staan."

Je moatte it wat treffe mei de omstannichheden, fertelt Schoustra. It moat yn alle gefallen tsjuster en net bewolkt wêze. "Een voordeel hier op Terschelling is dat je nauwelijks lichtvervuiling hebt. Het is echt donker." Mei it bleate each wie it noarderljocht te sjen en Schoustra krige it ek op kamera.