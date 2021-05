Omrop TIP: Piter Wilkens traktearret op 12 nije nûmers yn online konsert by Omrop Fryslân

In bysûnder optreden

"Yn tiden fan corona moatst foaral sjen nei wat wol kin. Ik wol minsken graach it nije wurk hearre litte. Dat kin op dizze wize", seit Wilkens. De ferskes wiene wer âlderwetsk ôfwikseljend, en it wie in spetterjend optreden.

Ek oan de lokaasje lei it net. De seal yn De Harmonie hat nammentlik in tydlike metamorfoaze ûndergien en is hielendal omtsjoend mei moaie oanklaaiïng. As sjogger fan it konsert wurdst meinommen troch kamera's dy't 360 graden filmje. Sa is it krekt as belibbest it konsert fan tichtby mei.