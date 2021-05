Beruchte oplichter strykt del yn Fryslân

It telefyzjeprogramma Opgelicht?! hat it ferhaal fan Stoutjesdijk en har slachtoffers op in rige set. Stoutjesdijk wie in tal moannen aktyf as foarsitter fan it CDA yn Weststellingwerf. Se wie ek fraksje-ûndersteuner. De CDA-fraksje yn Weststellingwerf is bot skrokken fan de útstjoering.

Stoutjesdijk gong fuort by de partij troch ferskillen yn ynsicht. "Wy fine it ferskriklik foar de minsken dy't hjir finansjeel of emosjoneel by belutsen binne", seit Hans Visser, fraksjefoarsitter fan CDA Weststellingwerf. "Sels ha we der net de measte skea fan."