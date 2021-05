Partijen wolle fûns foar fundearingsskea: boargers selde regeling as boeren

Ynkoarten moatte beide bestjoerslagen in beslút nimme oer it Feangreideprogramma 2021-2030, in stik dat al foar in soad rebûlje soarget. Sa binne boeren yn it gebiet lilk. Sy fine dat se beneidield wurde, om't buorkjen dreech wurdt as it wetterpeil te heech is. Oaren ha muoite mei de skearegeling. Dy is allinnich regele foar de boeren, mar boargers moatte sels ta de bûse.

Huzen fersakje troch leech wetterpeil

Om goed buorkje te kinnen is it wetterpeil ferlege. It gefolch is dat de fundearringspeallen fan huzen yn it gebiet net langer ûnder wetter stean en begjinne te rotsjen. Huzen kinne dêrtroch fersakje.