Teller Robert Mühren einiget op 38 goals: "Afsluiten in stijl toch?"

Takom seizoen wurdt it in oar ferhaal, jout De Jong ta. Dêrom wol er dit seizoen yn 'e achterholle hâlde. "We kinne alles mei ús allen. Fuotbalje, stride, traine, feeste. Dat moat de basis wêze foar takom seizoen, want dan krije we it dreech. Dan sille we ek wolris trije of fjouwer kear op rige ferlieze. Mar as elkenien syn ferstân hâldt, dan dogge we it goed."

Antonia fuort?

Foar Jarchinio Antonia wie it tsjin NAC mooglik syn lêste wedstriid foar Cambuur. Syn kontrakt rint ôf. "Ik heb nog niets gehoord van de club, dus toen ik eraf ging, had ik wel het idee: dit kan m'n laatste wedstrijd zijn geweest voor Cambuur." Der is altyd noch in kâns dat er dochs bliuwt. "Maar dan moet er wel een aanbieding komen."