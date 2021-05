NL-Alert om tige grutte brân yn papieropslach fan ôffalferwurker Omrin yn Ljouwert

Op it stuit is der in grutte brân yn in loads fan Omrin yn Ljouwert. It giet om in papieropslach. Der is in NL-Alert útgien om omwenners te warskôgjen foar de lege reekûntwikkeling. Der wurdt advisearre net nei bûten te gean, om ruten en doarren te sluten en de fentilaasje út te dwaan.