Loads fan Omrin yn Ljouwert ferwoaste by grutte brân

De brân wie yn in loads fan fan fyftich by hûndert meter fan Omrin oan de Greunswei. Brânwachtploegen út de hiele provinsje binne nei Ljouwert kaam om it fjoer te bestriden. Flak nei middernacht hat de brânwacht mei in kraan de loads foar in part iepen makke. Dêrtroch wie de brân better te berikken.

Gjin ferwûnen

Der is gjinien ferwûne rekke by it útbrekken fan de brân. De bewaker dy't oanwêzich wie, koe op tiid fuortkomme.