180 oeren wurkstraf en 25.000 euro boete foar boer út Raard mei himpkwekerij

In 65-jierige man dy't belutsen is by in grutte himpkwekerij yn in pleats by Raard, hat woansdei in wurkstraf krigen fan 180 oeren. Ek krijt de man in boete fan 25.000 euro. Dat jild hat hy neffens de rjochtbank fertsjinne mei it ferkeapjen fan de himp.