Laura, Rowan en Lieve winne SJONG 2021 en soargje foar pikefel by sjuery

Yn de grutte studio fan ROC Friese Poort Drachten wûn Laura Kooistra (16) út Tersoal de earste priis, mei har liet 'Op dy fersjoen', in Fryske oersetting fan 'My immortal' fan Evanescence. "Ik ha oeral pikefel, wat in moaie stim en prachtige frasearingen, do boeist my fan begjin oant ein", sa sei sjuerylid Elske de Walle.

De oare earste priis gie nei Rowan Veltman (15) út Garyp, mei it nûmer 'Myn dream', in cover fan 'Everything I wanted' fan Billie Eilish. "Ik liet myn pinne falle doe't ik dyn stim foar it earst hearde", sei Femke de Walle. "Wow, wat in waarmte en kontrôle!"

De lêste winner wie Lieve Smit út Burgum mei 'Yn myn dream', oftewol 'One day' fan Tate McRae. Se begeliede harsels op piano en de sjuery priizge har foar har stimlûd, dynamyk en muzikaliteit.

De trije winners meie in music video opnimme mei cinematographer Cor Booy, dy't wurke hat oan Netflix films en guon music videos fan bekende artysten makke hat.

Klaske Smid wint tekstpriis

Ek dit jier wie der in tekstpriis foar de bêste Fryske sjongtekst. Sjuerylid Raynaud Ritsma keas foar Klaske Smid út Himmelum. Sy skreau in Fryske tekst op 'The Climb' fan Hannah Montana, dat waard 'Hjoed is de dei'.

"Mei wurden as 'flinterfrij', 'fûgelfrij', mar ek 'simmerfeeling' hasto in geweldige tekst makke oer de reis fan it libben", sei Raynaud Ritsma oer de tekst fan Klaske Smid.