Stichting Wolf Nederland: 'Der wurdt jage op de wolf yn Fryslân'

De wolf is in beskerme bist en dêrmei is it jeien op de wolf strafber. "As je je hjir skuldich oan meitsje dan is dat in misdriuw by jachtaktiviteit en dan kin je je jachtakte wol ynleverje", seit Siebenga.

Venema fan Stichting Wolf Nederland fynt it slim dat boeren jagers freegje om op de wolf te jeien. "Dit is net de manier. Der binne maatregels dy't de boer treffe kin om de wolf bûten harren lân te hâlden. Deasjitte is net de oplossing," seit Venema.

Stichting Wolf Nederland hat melding dien by de plysje en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, it NVWA. Dy seit de meldingen serieus op te pakken.