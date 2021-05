Jildpriis foar Onbeperkte Elfstedentocht: "Missie van Bibian Mentel voortzetten"

Sa is it de bedoeling dat yn septimber de twadde edysje fan de Onbeperkte Elfstedentocht komt. "We willen heel veel mensen aan de start verwelkomen, mensen die niet meer aan de zijlijn hoeven te staan. Dat was ook de missie van Bibian Mentel." De bysûndere tocht fan Krijnen is foar minsken dy't net meidwaan kinne oan ien fan de al besteande alvestêdetochten.

Maatwurk leverje

De organisaasje kin de jildpriis goed brûke, leit Krijnen út. "Deze evenementen vragen om maatwerk. Mensen met een chronische aandoening of mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn, die zitten vaak met vervoer, slaapplekken en andere voorzieningen. Als er aan de route geen invalidentoilet staat, dan moeten we daarin voorzien. Dat kost allemaal geld, maar dat maatwerk kunnen we nu leveren."

Foar de twadde edysje binne der al flink wat oanmeldingen, seit Krijnen. "De Elfstedentocht is iets magisch. Mensen vanuit het hele land schrijven zich in."

Sjen litte wat je dwaan kinne

Wa't der yn septimber yn alle gefallen by is, is Aad Ottervanger. Hy hat ALS en sit yn in rolstoel. Foarich jier die er ek al mei. "Ik vind het heel belangrijk om aan publieksevenementen deel te nemen", seit er. "Dat men toch ziet wat je met een beperking kunt doen. Ieder op z'n eigen manier, dat is het mooie ervan."