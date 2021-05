Gordykster krijt maksimale wurkstraf foar feroarsaakjen deadlik ûngelok by De Gordyk

Tsjin de 33-jierrige man fan De Gordyk, dy't ferline jier in deadlik ûngelok feroarsake, waard in wurkstraf fan 240 oeren easke. Der is hjoed útspraak dien yn de saak. De Gordykster botste op de Nijewei frontaal op de auto fan in pear út Jobbegea. De 82-jierrige bestjoerder oerlibbe de oanriding net.