HEA! 5 × 11stêdetocht

Dêr lizze se dan, yn de stoel by de tatoeaazje-artyst. Want it is se net allegearre slagge om yn 2020 fiif kear de alve stêden by del te gean. Mar Sander, Reinder, Simon en Jepko hawwe wol besletten om allegearre in tatoeaazje te nimmen, as oantinken oan dit moaie aventoer.