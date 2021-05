SC Hearrenfean hopet op in merakel

Om dy play-offs te heljen, is in lyts wûnder nedich. Hearrenfean hat fjouwer punten efterstân op plak acht, Sparta, mei noch twa wedstriden te gean. De nûmers fiif oant en mei acht spylje yn de play-offs. Hearrenfean hat it dus net mear yn eigen hân. Boppedat steane ek Heracles en Fortuna Sittard der better foar as Hearrenfean.

Yn totaal meitsje noch fiif ploegen kâns om achtste te wurden.