It eardere Bogerman College yn Wommels hat in nije bestimming

It eardere gebou fan it Borgerman College yn Wommels moat in wenlokaasje foar jongelju wurde, dat hat it kolleezje fan Súdwest-Fryslân besletten. It gebou is al sûnt 2018 net mear yn gebrûk. De winsk fan it doarpsbelang is om der huzen foar starters te meitsjen: der moatte yn totaal tsien hierapparteminten en tsien keapwenten komme.