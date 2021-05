Opnij kameratafersjoch yn Ljouwerter Vlietsône nei oerlêst

De kamera's komme op de krusing fan de Bote van Bolswertstraat mei de Willem Loréstraat en op de krusing fan it Keetwaltje mei de Willem Loréstraat. Op beide plakken hongen fan desimber 2019 oant oktober 2020 ek al kamera's. Dat wie doe ek fanwege oerlêst yn de omjouwing.

De ôfrûne moannen hat it Meldpunt Overlast Leeuwarden opnij fjouwer meldingen fan oerlêst krigen. De plysje hat tweintich kear yn aksje west. Yn oerlis mei fertsjintwurdigers út de wyk is no besletten om opnij kamera's op te hingjen.

Dy kamera's bliuwe dêr oant 1 oktober 2021. Yn september besjocht de gemeente oft se dêrnei fuort kinne of langer hingjen bliuwe.