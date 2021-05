Ljouwerter Dairy Campus wol op de buorkerij sels molke konsintrearje

It is wol in útdaging om produkten te meitsjen mei de konsintrearre molke. "Maar we hebben al kaas, yoghurt en kwark gemaakt van deze melk. En het overgebleven water kun je op de boerderij gebruiken. Een van onze mannen heeft een eigen brouwerij, hij heeft van het water bier gemaakt."

Op de buorkerij sels

Van Dalfsen tocht oer sa'n melkmasine nei om't hy sels in boeresoan is. "Het idee van de membraantechniek is niet zo nieuw, maar wel dat je dit op de boerderij kunt doen. En waarbij alles nog in de melk zit, ook het vet. De melk mag niet beschadigen door het indikproces. Als je zo'n melk-indikker direct aan een melkrobot koppelt, dan is er ook niet eens een heel groot filter nodig."