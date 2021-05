D66 freget Keamerdebat oan oer de stroomkabelplannen op Skiermûntseach

Twadde Keamerlid Tjeerd de Groot fan D66 fynt de kabelplannen in 'onzalig plan,' sa skriuwt er. It docht skea oan de natuer op Skiermûntseach en op it Waad. "Wind op zee moet, maar niet zo. We laten de mensen en de natuur op Schiermonnikoog niet stikken," lit De Groot witte.

Kwetsbere natuer

De Groot hat in debat oanfrege mei likegoed de minister fan Ekonomyske Saken as de minister fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit. Mei om't der ûnrêst ûntstien is op it eilân.

"Boven de Waddenzee worden windmolenparken aangelegd. Daar is D66 groot voorstander van, alleen is er nog het nodige te doen over de kabel tussen die parken en het vasteland. Om de een of andere reden lijkt het de minister van EZK en TenneT nodig om die kabel dwars door Schiermonnikoog te leggen, en ook nog eens over het wantij, het meest kwetsbare stuk van de Waddenzee," sa liet De Groot oan de Twadde Keamer witte.